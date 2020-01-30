Мугуруса обіграла Халеп і стала другою фіналісткою Australian Open

Іспанка Гарбіньє Мугуруса вийшла у фінал першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

У півфіналі Australian Open Мугуруса (№ 32 світового рейтинга) за 2 години 10 хвилин перемогла третю "ракетку" світу румунку Сімону Халеп - 7:6 (10:8), 7:5, повідомляє Укрінформ. У фіналі Жіночого одиночного розряду Мугуруса зійдеться з американкою Софією Кенін (№15), яка у свою чергу взяла гору над першою "ракеткою" світу австралійкою Ешлі Барті - 7:6 (8:6), 7:5. Нагадаємо, Муруруса у третьому колі обіграла українку Еліну Світоліну (№5). Читайте також: Світоліна гарантувала собі четверте місце в рейтингу WTA за підсумками Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії завершиться 2 лютого.