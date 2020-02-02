На свій другий збір в Туреччині вирушив «Шахтар»

Лідер чемпіонату України зіграє чотири спаринги.

Донецький «Шахтар» вилетів до Анталії на другий тренувальний збір, повідомляє офіційний сайт клубу.

У турецькому Белеку «гірники» пробудуть до 9 лютого. Команда запланувала чотири контрольні матчі. 5 лютого Шахтар зіграє двічі - проти клубу «Македонія ДП», а потім проти данського «Сеннерйюска». 8 лютого «гірники» зустрінуться зі словенською «Олімпією», а на наступний день - з латвійським «Вентспілсом».

До Туреччини вирушили 27 футболістів.

воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев

півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Артем Бондаренко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньйо, Веллінгтон Нем, Маркіньос Сіпріано, Фернандо

нападники: Жуніор Мораес, Данило Сікан, Владислав Вакула.

Нагадаємо, на першому зборі в Туреччині команда Луїша Каштру обіграла «Лех» (1:0) і «Словацько» (1:0), зіграла внічию з «Войводіною» (1:1), програла «Пролетеру» (0:1).