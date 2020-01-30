Турецький збір завершений: футболісти “Шахтаря” повернулися до Києва

Футболісти донецького клубу “Шахтар” повернулися до Києва після першого навчально-тренувального збору в Туреччині.

Вранці 30 січня підопічні Луїша Каштру провели контрольний поєдинок із чеською командою "Словацько" (1:0), а вже ввечері повернулися до Києва. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Футболісти матимуть два вихідні, після чого команда повернеться до Белека.

“Всі цілі, заплановані на перший збір, виконані. Одна з них - подивитися на новачків, які прилетіли з нами, і сформувати більш конкретне думку про них. Це вдалося зробити у вчорашньому поєдинку і попередньому матчі. Сьогоднішня гра була вже абсолютно іншою і переслідувала інші цілі. Якщо вчора ми спостерігали індивідуально за футболістами, то сьогодні переважно дивилися колективні принципи команди. Повинна була бути присутньою хороша реакція на втрату м'яча - і нам це вдалося реалізувати в матчі.

Відпочинемо два з половиною дні й на другому зборі продовжимо готуватися до офіційних матчів сезону”, - зазначив Луїш Каштру.

Футболісти "Шахтаря" повернулися з турецького збору / Фото: ФК "Шахтар"

Другий тренувальний збір в Туреччині, в ході якого заплановано 4 матчі, триватиме з 2 по 9 лютого.