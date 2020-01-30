"Шахтар" переміг "Словацько" у заключній грі першого збору
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" провели у четверг заключний спаринг першого навчально-тренувального збору у Туреччині.
На стадіоні Regnum Sports Center в Анталії чемпіони України обіграли чеську команду "Словацько" (Угерске Градіште) - 1:0, повідомляє Укрінформ.
М'яч на 56-й хвилині забив Віктор Коваленко, якій відгукнувся на передачу Сергія Болбата.
Вже 2 лютого донеччани розпочнуть другий турецький збір, під час якого підопічні Луїша Каштру проведуть чотири спаринги.
Нагадаємо, 20 та 27 лютого “Шахтар” зійдеться з португальською “Бенфікою” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
На фото: Віктор Коваленко.