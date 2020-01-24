Стали відомі подробиці пропозиції “Арсенала” щодо трансферу Матвієнка

Лондонський футбольний клуб “Арсенал” не готовий наразі викупити у донецького “Шахтаря” Миколу Матвієнка, але має свої пропозиції.

Зокрема, “Арсенал” пропонує оренду футболіста до завершення сезону з подальшим його викупом. Про це повідомляє Zbirna.com.

“За нашою інформацією.., на Емірейтс з об'єктивних причин не готові заплатити за Миколу всю суму тут і зараз. “Арсенал” пропонує “Шахтарю” взяти футболіста в оренду до кінця сезону-2019/20 за 4,5 млн фунтів стерлінгів і включити в угоду пункт про обов'язковий викуп гравця влітку за 22 млн фунтів”, - йдеться в повідомленні.

Вчора ЗМІ повідомляли про вимогу “Шахтаря” обов’язкового викупу гравця за 30 млн євро. “Арсенал” же пропонує за Матвієнка в цілому 26,5 млн фунтів (якраз близько 30 млн євро), що зробить захисника другим за дорожнечею українцем в історії.

Нагадаємо, що лідером у трансферній вартості серед українських футболістів довгий час залишається нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко - у сезоні-2006/07 “Челсі” віддав за нього “Мілану” 43,3 млн євро.

Фото: shakhtar.com