«Шахтар» хоче за трансфер Матвієнка 30 млн фунтів - Sky Sports

На захисника збірної України претендує лондонський «Арсенал» і «Ман Сіті».

Лондонському «Арсеналу» доведеться заплатити 30 мільйонів фунтів (35,5 млн євро) за перехід захисника «Шахтаря» Миколи Матвієнка. Однак, «каноніри» воліють орендувати гравця збірної України, а не робити повноцінний трансфер, повідомляє Sky Sports.

Раніше Sport Arena повідомляла, що посередниками в потенційному трансфер Матвієнка в «Арсенал» будуть всесвітньо відомий агент Артуро Каналес (працює з Жераром Піке, Іваном Ракітичем, ​​Хаві, Мар'яном Шведом і багатьма іншими) і його партнер українець Олег Смалійчук.

Юрій Данченко, агент Матвієнко, заявляв, що «Арсенал» має намір завершити трансфер українця до 1 лютого. Відзначимо, що захисник «Шахтаря» також потрапив в сферу інтересів «Манчестер Сіті».

Чинний контракт Матвієнка з «гірниками» розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні 23-річний захисник провів 21 матч за «Шахтар» у всіх турнірах. В його активі один гол і одна результативна передача.

«Арсенал» посідає 10-е місце в АПЛ. Від зони Ліги чемпіонів «канонірів» відділяє 10 очок.