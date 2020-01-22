Футбольний агент Матвієнка: Арсенал хоче здійснити трансфер до 1 лютого

Лондонський футбольний клуб "Арсенал" планує придбати захисника донецького "Шахтаря" і збірної України Миколу Матвієнка до закриття зимового трансферного вікна.

Агент футболіста Юрій Данченко зазначив, що англійці хочуть укласти угоду до 1 лютого, повідомляє Zbirna.com.

"Останнім часом ми постійно контактуємо з представниками "Арсенала", проводимо зустрічі, - розповів менеджер. - Довірені особи "канонірів" вже зв'язувалися з "Шахтарем". Сподіваємося, що ці переговори будуть успішними. "Гірники" не так часто продають вихованців своєї академії до провідних клубів Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Побачимо, як будуть розвиватися події далі, але "Арсенал" хоче здійснити операцію до 1 лютого - у нинішнє трансферне вікно. Сума трансферу? Скоро про все дізнаєтеся...".

Нинішнього сезону 23-річний Матвієнко забив 1 м'яч і зробив 1 гольову передаму в 21-у поєдинку.