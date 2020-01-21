Захисник “Шахтаря” Матвієнко може перейти до лондонського “Арсенала”
За інформацією Sport Arena, посередниками в потенційному трансфері Миколи Матвієнка є всесвітньо відомий агент Артуро Каналес та його партнер українець Олег Смалійчук.
Найближчим часом агенти зустрінуться з керівництвом “Шахтаря” і обговорять трансфер 23-річного футболіста.
За даними Transfermarkt трансферна вартість Миколи Матвієнка становить 5 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що футболіст також входить до сфери інтересів “Манчестер Сіті”.
Чинний контракт Матвієнка з “Шахтарем” розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні він забив 1 м’яч в 21-му поєдинку за донеччан у всіх турнірах.
Наразі футболісти "Шахтаря" проводять перший тренувальний збір у Туреччині, який триватиме до 30 січня.
Фото: shakhtar.com