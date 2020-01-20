Каштру взяв на турецький збір 28 футболістів

Каштру взяв на турецький збір 28 футболістів "Шахтаря"

Укрінформ
Делегація донецького футбольного клубу "Шахтар" прибула до турецького Белека, де проведе перший зимовий тренувальний збір, що триватиме до 30 січня.

Головний тренер команди Луїш Каштру взяв із собою 28-х гравців, повідомляє пресслужба "Шахтаря". 

Український клуб базуватиметься в комплексі Regnum Carya Golf & Spa Resort.

Склад "Шахтаря":

воротарі - Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін;

захисники - Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев;

півзахисники - Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньйо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньйос Сіпріано, Фернандо;

нападники - Жуніор Мораес, Данило Сікан, Владислав Вакула.

Відзначимо відсутність у списку Додо та Майкона, викликаних до збірної Бразилії U23. З іншого боку, потрапили до заявки Веллінгтон Нем і Фернандо, які грали першу частину сезону в оренді.

Читайте також: Футболісти "Шахтаря" готуються до турецького збору

Сьогодні донеччани проведуть вечірнє тренування, а завтра перейдуть на режим дворазових занять. На першому зборі команда проведе спаринги з польським "Лехом" (25 січня), сербською "Войводіною" (26 січня) та чеським клубом "Словацько" (30 січня).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-