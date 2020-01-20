Каштру взяв на турецький збір 28 футболістів "Шахтаря"
Головний тренер команди Луїш Каштру взяв із собою 28-х гравців, повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Український клуб базуватиметься в комплексі Regnum Carya Golf & Spa Resort.
Склад "Шахтаря":
воротарі - Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін;
захисники - Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Вітао, Ісмаїлі, Ігор Кирюханцев;
півзахисники - Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Євген Коноплянка, Сергій Болбат, Дентіньйо, Михайло Мудрик, Веллінгтон Нем, Маркіньйос Сіпріано, Фернандо;
нападники - Жуніор Мораес, Данило Сікан, Владислав Вакула.
Відзначимо відсутність у списку Додо та Майкона, викликаних до збірної Бразилії U23. З іншого боку, потрапили до заявки Веллінгтон Нем і Фернандо, які грали першу частину сезону в оренді.
Сьогодні донеччани проведуть вечірнє тренування, а завтра перейдуть на режим дворазових занять. На першому зборі команда проведе спаринги з польським "Лехом" (25 січня), сербською "Войводіною" (26 січня) та чеським клубом "Словацько" (30 січня).