Футболісти

Футболісти "Шахтаря" готуються до турецького збору

Укрінформ
Гравці донецького футбольного клубу "Шахтар" вийшли з відпустки і вже протягом двох днів проходять медогляд.

20 січня чемпіони України вирушать на тренувальний збір до турецького Белека, повідомляє пресслужба "гірників".

Медичне обстеження включає в себе аналіз крові, УЗД серця та внутрішніх органів, електрокардіографію, рентгенограму і консультацію офтальмолога.

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На турецькому зборі футболісті "Шахтаря" проведуть три контрольні поєдинки, а до України повернуться 30 січня. Вже 2 лютого розпочнеться друга частина зимової підготовки. Команда зіграє чотири спаринги.

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