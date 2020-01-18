Футболісти "Шахтаря" готуються до турецького збору

Гравці донецького футбольного клубу "Шахтар" вийшли з відпустки і вже протягом двох днів проходять медогляд.

20 січня чемпіони України вирушать на тренувальний збір до турецького Белека, повідомляє пресслужба "гірників".

Медичне обстеження включає в себе аналіз крові, УЗД серця та внутрішніх органів, електрокардіографію, рентгенограму і консультацію офтальмолога.

На турецькому зборі футболісті "Шахтаря" проведуть три контрольні поєдинки, а до України повернуться 30 січня. Вже 2 лютого розпочнеться друга частина зимової підготовки. Команда зіграє чотири спаринги.