“Шахтар” - у десятці найкращих клубів Європи за чистим прибутком

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував фінансові підсумки 2018 року.

13 європейських клубів закінчили фінансовий рік з чистим прибутком понад 30 мільйонів євро. Донецький футбольний клуб “Шахтар” посів у цьому рейтингу 6 місце. Про це повідомляє Footballua.tv.

“Донецький “Шахтар” посів 6 місце в рейтингу клубів з найбільшим чистим прибутком 2018 року. За інформацією УЄФА, донеччани заробили 42 мільйони євро за той період”, - йдеться в повідомленні.

До п’ятірки найкращих клубів Європи за чистим прибутком увійшли “Монако” (179 млн євро), “Тоттенгем” (127 млн євро), “Ліверпуль” (120 млн євро), “Челсі” (70 млн євро) та “Арсенал” (64 млн євро).

Нагадаємо, що “Шахтар” є чинним чемпіоном України і лідирує в турнірній таблиці футбольного чемпіонату України сезону-2019/20.

Сьогодні гравці основного складу вийшли з відпустки і найближчі 2 дні присвятять медичному огляду, а 20 січня вирушать на перший тренувальний збір до Туреччини.