«Шахтар» зіграє три спаринги на першому зборі в Туреччині

Серед суперників – третій клуб чемпіонату Сербії.

«Шахтар» на офіційному сайті повідомив про проведення трьох спарингів на першому тренувальному зборі в Туреччині.

Команда Луїша Каштру вилетить в Белек 20 січня, де протягом 10 днів зіграє три товариські матчі.

25.01, 16:00 – «Лех» (Польща)

26.01, 16:00 – «Войводіна» (Сербія)

30.01, 09:00 – «Словацько» (Чехія)

Другий тренувальний збір «Шахтар» почне 2 лютого. На ньому команда Каштру проведе чотири контрольні матчі.

«Шахтар» пішов на зимову перерву на першому місці в чемпіонаті України з 14-очковою перевагою над «Динамо».