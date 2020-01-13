Тайсон повідомив, що залишить "Шахтар" за рік і повернеться до Бразилії

Бразильський півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Тайсон не продовжуватиме контракт із клубом, який завершується у червні 2021 року.

В ексклюзивному інтерв'ю Spectacular Sports Тайсон зазначив, що планує повернутися до бразильського футболу, а пріоритетним для нього є “Інтернасьонал” - клуб, який він залишив 2010 року.

Футболіст повідомив, що вже сказав керівництву донецького клубу про своє рішення.

"Рік пройде, і я повернуся додому, до своєї 12-річної дочки, яку я не бачу. Мене не було на її днях народження, тому настав час трохи більше зосередитися на своїй родині", - зауважив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 січня, Тайсон святкує свій 32-й день народження. За 7 років він провів 257 матчів за “Шахтар”, забив 49 м'ячів і зібрав вражаючу колекцію трофеїв - 5 чемпіонських титулів, 5 Кубків і 4 Суперкубка України.

“Бажаємо імениннику не зупинятися на досягнутому і ще багато років тримати найвищий рівень, радувати уболівальників яскравою грою і красивими голами, піднімати над головою нові трофеї. Здоров'я і щастя тобі, капітан”, - зазначили у клубній пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що бразильські клуби "Палмейрас", "Інтернасьонал" і "Корінтіанс" зацікавлені в Тайсоні. Влітку бразилець хотів переїхати грати до Італії, але "Шахтар" не відпустив його.