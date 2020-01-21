Футболісти “Шахтаря” провели перше тренування 2020 року

Футболісти донецького клубу “Шахтар” розпочали підготовку до весняної частини сезону-2019/20.

Тренувальний збір у турецькому Белеку офіційно стартував 20 січня вечірньою сесією, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

У перший день заняття було орієнтоване на ігрові вправи. Після розминки і квадратів футболісти розділилися на дві команди і провели серію двосторонніх матчів різної інтенсивності. Найоригінальнішою стала гра з використанням чотирьох воріт.

Відсьогодні підопічні Луїша Каштру тренуватимуться у дворазовому режимі.

Своїми враженнями від першого тренування поділився захисник Давід Хочолава.

“Акцент в основному на фізичній підготовці, і доводиться дуже складно, особливо після відпустки, коли футболісти перебувають не в найкращих кондиціях. Так що, ці десять днів будуть найважчими.

Цілі? Перш за все давайте говорити про перші протистояння: хочеться перемогти в матчах із “Бенфікою” та пройти далі в Лізі Європи. А в чемпіонаті України, звичайно ж, треба вигравати “золото”, - зазначив Хочолава.