Сестри Кіченок знову виступатимуть у парі на тенісних турнірах

Українська тенісистка Людмила Кіченок оголосила, що повернеться до спільної гри із сестрою Надією на парних турнірах.

У парній комбінації сестри Кіченок хочуть зіграти і на Олімпійських іграх, повідомляє XSport.

"Ми знову виступатимемо разом. Погано, коли сімейні стосунки заважають у роботі... Спробуємо грати разом, починаючи з наступного турніру. На наше рішення вплинула й Олімпіада, де ми хочемо виступати разом", - заявила Людмила.

Востаннє сестри Кіченок грали разом у серпні минулого року на турнірі в Сан-Хосе (США).

Надія Кіченок обіграла сестру у першому раунді змішаного турніру Australian Open-2020.

Читайте також: Кіченок завершила виступ на Australian Open

У новому сезоні Надія вже виграла парний турнір WTA у Гобарті, на якому виступала з колишньою першою "ракеткою" світу у парному розряді Санею Мірзою з Індії.