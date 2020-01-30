Кіченок завершила виступ на Australian Open

Українсько-індійському міксту Надія Кіченок - Рохан Бопанна не вдалося пробитися до півфіналу першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

У матчі 1/4 фіналу змішаного розряду Australian Open Кіченок і Бопанна за 50 хвилин програли посіяному під 5-м номером чесько-хорватському дуету Барбора Крейчикова - Нікола Мектич - 0:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Надія Кіченок вдруге виступала в міксті на кортах в Мельбурні. У 2018 році українка в парі з іспанцем Марселем Гранольєрсом поступилися на стадії другого кола.

Тепер в активі Надії Кіченок є чвертьфінали в міксті на трьох турнірах серії Grand Slam (US Open-2018 - чвертьфінал, Ролан Гаррос-2019 - півфінал).

Відкритий чемпіонат Австралії-2020 триватиме до 2 лютого.