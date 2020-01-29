Світоліна і Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Веллсі

Світоліна і Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Веллсі

Укрінформ
Українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, який пройде 11-22 березня в Індіан-Веллсі (США).

Минулого сезону Світоліна показала свій кращий результат в Індіан-Веллсі, дійшовши до півфіналу, а Ястремська дебютувала на турнірі, поступившись у першому колі, повідомляє БТУ.

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Заявочний список очолюють лідери світового рейтингу австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова, румунка Симона Халеп.

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Призовий фонд турніру в Індіан-Веллсі становить $2,94 млн.

На фото: Еліна Світоліна.

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