Світоліна і Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Веллсі
Укрінформ
Українки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, який пройде 11-22 березня в Індіан-Веллсі (США).
Минулого сезону Світоліна показала свій кращий результат в Індіан-Веллсі, дійшовши до півфіналу, а Ястремська дебютувала на турнірі, поступившись у першому колі, повідомляє БТУ.
Заявочний список очолюють лідери світового рейтингу австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова, румунка Симона Халеп.
Призовий фонд турніру в Індіан-Веллсі становить $2,94 млн.
На фото: Еліна Світоліна.