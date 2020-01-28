Ястремська не захищатиме свій титул на тенісному турнірі в Таїланді

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська відмовилася від участі на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в таїландському місті Хуахін, де торік стала чемпіонкою.

Змагання в Таїланді з призовим фондом $251,75 тис пройдуть з 10 по 18 лютого, повідомляє БТУ.

Наступного тижня Ястремська в складі збірної України заявлена ​​на матчі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка федерації. Українки зіграють проти збірних Хорватії та Болгарії в груповому раунді.

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У лютому Даяна планує зіграти на турнірах WTA серії Premier в Дубаї (17-23 лютого) і серії Premier 5 в Досі (24 лютого - 1 березня).