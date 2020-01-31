Став відомий склад учасників Матчу зірок Суперліги-2020 у Києві

Вже найближчої суботи, 1 лютого, у Палаці спорту в Києві відбудеться головна баскетбольна подія сезону - Матч Зірок Суперліги-2020.

Стали відомі всі учасники події, яка проходитиме в столиці України вперше з 2012 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У складі команди “Зірки України” візьмуть участь: Максим Луценко (Миколаїв), Кирило Марченко (Хімік), Олексій Онуфрієв (Миколаїв), Андрій Войналович (Хімік), Макс Конате (Прометей) — старт, Денис Лукашов (Прометей), Богдан Близнюк (Київ-Баскет), Максим Пустозвонов (Київ-Баскет), В’ячеслав Петров (Київ-Баскет), Кирило Фесенко (Дніпро), Андрій Мироненко (Запоріжжя), Максим Корнієнко (Дніпро).

За команду “Зірки Легіону” гратимуть: Генрі Дугат (Дніпро), Квентін Петерсон (Миколаїв), Кіндал Хілл (Київ-Баске), Сеад Хаджифейзович (Черкаські Мавпи), Рамел Браун (Одеса) — старт, Брюс Мессі (Одеса), Джаред Террелл (Дніпро), Льюїс Салліван (Хімік), Діон Райт (Черкаські Мавпи), Майкл Маєрс (Прометей), Делван Грем (Харківські Соколи), Брендон Рендольф (Запоріжжя).

Мат Зірок розпочнеться у Палаці Спорту 1 лютого о 13.30.

Також у програмі: конкурс майстерності, конкурс триочкових і конкурс данків.

Протягом заходу на вболівальників чекатиме багато активностей - розважальні зони, конкурси та флешмоби, а також виступи популярних виконавців. Для глядачів та учасників Матчу зірок, зокрема, виступатимуть SonyaK, Гайтана, Patsyki z Franeka, Tricky Nicky, Viu Viu.