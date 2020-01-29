ФК "Зоря" переміг сербський "Вождовац" у контрольній грі

Футболісти луганської "Зорі" зіграли у середу заключний поєдинок першого тренувального збору у Туреччині.

Український клуб переміг сербську команду "Вождовац" (Белград) - 2:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Владлен Юрченко (26-та хвилина) та Богдан Леднєв (52).

У попередніх матчах першого турецького збору підопічні Віктора Скрипника перемогли киргизький клуб "Нефтчі" - 4:0 (голи: Дмитро Хомченовський, Максим Луньов (2), Ловро Цвек) та польську команду "Лодзь" - 1:0 (Владислав Кочергін) та розійшлися миром з польським "П'ястом" - 0:0.

Додамо, що "Зоря" йде на третьому місці у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Перший офіційний матч 2020 року луганчани зіграють у чемпіонаті України проти "Маріуполя" 22 лютого.