Київське

Київське "Динамо" назвало усіх суперників на другому турецькому зборі

Укрінформ
2 лютого футболісти київського "Динамо" повернуться до турецького Белека, де продовжать підготовку до другої частини сезону.

На другому зборі підопічні Олексія Михайличенка проведуть шіть контрольних матчів, повідомляє пресслужба киян. 

Розклад ігор: 

5 лютого. "Динамо" - "Олімпія" (Любляна, Словенія)

6 лютого. "Динамо" - "Стремсгодсет" (Драммен, Норвегія)

9 лютого. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)

11 лютого. "Динамо" - БАТЕ (Борисов, Білорусь)

12 лютого. «Динамо" - "Тобол" ( Костанай, Казахстан)

15 лютого. "Динамо" - "Динамо" (Тбілісі, Грузія).

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Другий турецький збір динамівців триватиме до 16 лютого.  

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