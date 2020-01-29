Київське "Динамо" назвало усіх суперників на другому турецькому зборі
Укрінформ
2 лютого футболісти київського "Динамо" повернуться до турецького Белека, де продовжать підготовку до другої частини сезону.
На другому зборі підопічні Олексія Михайличенка проведуть шіть контрольних матчів, повідомляє пресслужба киян.
Розклад ігор:
5 лютого. "Динамо" - "Олімпія" (Любляна, Словенія)
6 лютого. "Динамо" - "Стремсгодсет" (Драммен, Норвегія)
9 лютого. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Боснія і Герцеговина)
11 лютого. "Динамо" - БАТЕ (Борисов, Білорусь)
12 лютого. «Динамо" - "Тобол" ( Костанай, Казахстан)
15 лютого. "Динамо" - "Динамо" (Тбілісі, Грузія).
Другий турецький збір динамівців триватиме до 16 лютого.