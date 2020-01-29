Київське "Динамо" підбило підсумки першого турецького збору

З 15-го по 28 січня київський футбольний клуб "Динамо" проводив перший зимовий тренувальний збір у турецькому Белеку.

За цей період динамівці зіграли шість контрольних поєдинків, повідомляє пресслужба української команди.

Результати усіх спарингів:

19 січня. "Динамо" - "Легія" (Польща) - 1:1

20 січня. "Динамо" - "Нефтчі" (Азербайджан) - 2:1

23 січня. "Динамо" - "Вардар" (Північна Македонія) - 4:0

24 січня. "Динамо" - "Хайдук" (Хорватія) - 0:1

27 січня. "Динамо" - "Динамо-Брест" (Білорусь) - 3:0

28 січня. "Динамо" - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0.

Таким чином, команда здобула 4 перемоги, зазнала 1 поразки і 1 матч звела внічию. Різниця забитих та пропущених м'ячів - 12:3.

У цих матчах головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко задіяв 27 гравців.

У всіх поєдинках взяли участь 15 гравців, 14 з яких провели на полі по 270 хвилин (без урахування компенсованого часу).

Кращими бомбардирами стали Йосип Пиварич, Міккель Дуелунд, Ібрагім Каргбо і Назарій Русин, які забили по 2 м'ячі. Кращими за системою гол+пас були Піварич та Віталій Буяльський (по 3 пункти).