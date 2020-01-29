"Шахтар" програв сербському "Пролетеру" на турецькому зборі

Футболісти донецького "Шахтаря" провели черговий спаринг на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

На стадіоні Regnum Sports Center в Анталії чемпіони України поступилися сербському клубу "Пролетер" (Нові-Сад) - 0:1, повідомляє Укрінформ.

М'яч на 49-й хвилині забив Углєша Радінович.

"Шахтар" проведе на першому турецькому зборі ще один матч. 30 січня підопічні Луїша Каштру зустрінуться з чеською командою "Словацько" (Угерске Градіште).

Нагадаємо, 20 та 27 лютого “Шахтар” зійдеться з португальською “Бенфікою” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.