Київське "Динамо" перемогло "Кайрат" на турецькому зборі
Гра завершилася на стадіоні міста Белек. Обидва м'ячі забив 20-річний бельгійський хавбек киян Ібрагім Каргбо (53-тя і 74-та хвилини), повідомляє Укрінформ.
Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір (2-16 лютого).
Нагадаємо, першу контрольну зустріч у Туреччині підопічні Олексія Михайличенка завершили внічию (1:1) з польською "Легією". В українській команді гол на рахунку Георгія Цітаїшвілі.
У другому матчі український клуб здолав азербайджанський "Нефтчі" - 2:1 (відзначилися: Віталій Миколенко, Назарій Русин), потім розгромив команду "Вардар" (Скоп'є) з Північної Македонії - 4:0 (Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Міккель Дуелунд, Назарій Русин, 87, з пенальті), програв хорватському "Хайдуку" зі Спліта - 0:1 та переміг білоруських динамівців з Бреста - 3:0 (Йосип Пиварич - двічі, Міккель Дуелунд).