Київське "Динамо" перемогло "Кайрат" на турецькому зборі

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 2:0 обіграли у вівторок казахстанський клуб "Кайрат" (Алмати) у заключному матчі першого збору в Туреччині.

Гра завершилася на стадіоні міста Белек. Обидва м'ячі забив 20-річний бельгійський хавбек киян Ібрагім Каргбо (53-тя і 74-та хвилини), повідомляє Укрінформ.

Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір (2-16 лютого).

Нагадаємо, першу контрольну зустріч у Туреччині підопічні Олексія Михайличенка завершили внічию (1:1) з польською "Легією". В українській команді гол на рахунку Георгія Цітаїшвілі.

У другому матчі український клуб здолав азербайджанський "Нефтчі" - 2:1 (відзначилися: Віталій Миколенко, Назарій Русин), потім розгромив команду "Вардар" (Скоп'є) з Північної Македонії - 4:0 (Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Міккель Дуелунд, Назарій Русин, 87, з пенальті), програв хорватському "Хайдуку" зі Спліта - 0:1 та переміг білоруських динамівців з Бреста - 3:0 (Йосип Пиварич - двічі, Міккель Дуелунд).