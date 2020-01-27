Український голкіпер Лунін: Мені дуже комфортно в "Ов'єдо"

Воротар іспанського футбольного клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін прокоментував своє перебування у новій команді.

Український голкіпер, зокрема, зазначив, що комфортно почувається в "Ов'єдо", повідомляє XSport.

"Ми набрали очко і продовжуємо працювати. Для "Ов'єдо" дуже важливо додати у грі. Команда хотіла заробити три очки, але це був складний матч.

Мені дуже комфортно в "Ов'єдо". Дуже важливо грати, і нині я граю. Вірю, що тренер продовжить довіряти", - сказав Лунін.

В останній грі "Ов'єдо" зіграв унічию з "Жироною" (1:1). Лунін відіграв за команду три матчі. "Ов'єдо" йде в іспанській Сегунді на 19-у місці.

Додамо, що 20-річний Лунін улітку 2018 року підписав шестирічний контракт з мадридським "Реалом". За "Ов'єдо" він виступає на правах оренди. До цього був орендований клубами "Леганес" та "Вальядолід".