Французький футболіст Бопесу підписав контракт із “Львовом”

Французький захисник Жоель Болесу став гравцем футбольного клубу “Львів”.

Жоель Болесу підписав контракт із “Львовом” на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба ФК “Львів”.

“Професіональний футбольний клуб “Львів” підписав контракт із Жоелем Бопесу. Французький захисник підписав угоду з клубом на два роки”, - йдеться в повідомленні.

Окрім позиції лівого захисника, Жоель Болесу може грати й на всьому лівому фланзі.

Раніше гравець виступав за французькі клуби “Арль Авіньйон”, “Епіналь” і “Кале”, “Скоп’є” і “Работнічкі” з Північної Македонії, а також граву у “Ризі” (Латвія).

25-річний французький захисник вже встиг дебютувати за львівську команду у товариському матчі проти “Миная” і вирушив разом з усіма на збір до Туреччини.

Як повідомлялося, днями клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Львів" уклав контракт із 25-річним голкіпером Германом Пеньковим. Гравець підписав кнтракт також на два роки.