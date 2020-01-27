Французький футболіст Бопесу підписав контракт із “Львовом”

Французький футболіст Бопесу підписав контракт із “Львовом”

Укрінформ
Французький захисник Жоель Болесу став гравцем футбольного клубу “Львів”.

Жоель Болесу підписав контракт із “Львовом” на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба ФК “Львів”.

“Професіональний футбольний клуб “Львів” підписав контракт із Жоелем Бопесу. Французький захисник підписав угоду з клубом на два роки”, - йдеться в повідомленні.

Окрім позиції лівого захисника, Жоель Болесу може грати й на всьому лівому фланзі.

Раніше гравець виступав за французькі клуби “Арль Авіньйон”, “Епіналь” і “Кале”, “Скоп’є” і “Работнічкі” з Північної Македонії, а також граву у “Ризі” (Латвія).

25-річний французький захисник вже встиг дебютувати за львівську команду у товариському матчі проти “Миная” і вирушив разом з усіма на збір до Туреччини.

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Як повідомлялося, днями клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Львів" уклав контракт із 25-річним голкіпером Германом Пеньковим. Гравець підписав кнтракт також на два роки.

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