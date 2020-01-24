Футбольний голкіпер Герман Пеньков виступатиме за "Львів"

Клуб української футбольної Прем'єр-ліги уклав контракт з 25-річним голкіпером Германом Пеньковим.

Гравець поставив підпис під угодою терміном на два роки, повідомляє пресслужба львівської команди.

Голкіпер вже захищав ворота "Львова" у першому товариському матчі команди проти "Миная".

До цього Пеньков виступав за українські клуби "Металург" (Донецьк), "Сталь" (Кам’янське), "Карпати" (Львів) та "Олімпік" (Донецьк), провів один поєдинок у складі молодіжної збірної країни.