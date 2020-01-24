Меморіал Валерія Лобановського-2020 пройде у Києві 29-31 травня

Згідно із затвердженим виконкомом Української асоціації футболу міжнародним календарем матчів на 2020 рік XVII турнір Валерія Лобановського відбудеться 29-31 травня.

Спочатку в півфіналах між собою зіграють молодіжні футбольні збірні України і Португалії, а також Словенії та Болгарії, а за день відбудуться матч за третє місце та фінал, повідомляє пресслужба УАФ.

Торік переможцем меморіалу Валерія Лобановського стала молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня.

Нагадаємо, турнір Валерія Лобановського уперше пройшов 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), одного разу - національні збірні. З того часу й до сьогодні за трофей змагаються молодіжні збірні різних країн. Українська "молодіжка" грала у фіналі шість разів, а переможцем ставала двічі - у 2009-у та 2019 роках.