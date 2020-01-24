Меморіал Валерія Лобановського-2020 пройде у Києві 29-31 травня

Меморіал Валерія Лобановського-2020 пройде у Києві 29-31 травня

Укрінформ
Згідно із затвердженим виконкомом Української асоціації футболу міжнародним календарем матчів на 2020 рік XVII турнір Валерія Лобановського відбудеться 29-31 травня.

Спочатку в півфіналах між собою зіграють молодіжні футбольні збірні України і Португалії, а також Словенії та Болгарії, а за день відбудуться матч за третє місце та фінал, повідомляє пресслужба УАФ.

Торік переможцем меморіалу Валерія Лобановського стала молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня. 

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Нагадаємо, турнір Валерія Лобановського уперше пройшов 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), одного разу - національні збірні. З того часу й до сьогодні за трофей змагаються молодіжні збірні різних країн. Українська "молодіжка" грала у фіналі шість разів, а переможцем ставала двічі - у 2009-у та 2019 роках.

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