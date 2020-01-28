Українці посіли 7 місце в естафеті на юніорському ЧС з біатлону

Українці посіли 7 місце в естафеті на юніорському ЧС з біатлону

Укрінформ
28 січня на юніорському чемпіонату світу у швейцарському  Ленцергайде в рамках пройшла естафета у юнаків.

Українська збірна, яку представляли Степан Кінаш, Максим Заровний та Віталій Мандзин, прийшла на фініш сьомою, повідомляє Укрінформ.

Наші біатлоністи відстали від переможців, збірної  Норвегії, на  2 хвилини 42,8 секунди, використали 9 додаткових патронів і мали 1 штрафне коло.

Норвежці подолали дистанцію 3а 1 годину 04 хвилину 07,0 секунди (6 додаткових патронів). Другими були чехи (+1.15,7; 9), третіми - росіяни (+1.37,5; 10).  

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Усього в естафеті стартували 25 команд.

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