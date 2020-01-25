Біатлон: Франція виграла сінгл-мікст етапу Кубка світу, Україна - п'ята

Збірна Франції здобула у суботу "золото" в одиночній змішаній естафеті (6+7,5 км) на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Французи показали час 38 хвилин 33,4 секунди і використали 5 додаткових патронів, повідомляє Укрфнформ. Другою була команда Естонії (+5,9 секунди відставання; 3), третьою - Австрії (+12,1; 6). Українська збірна у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної прийшла на фініш 5-ю (+28,8; 4 додаткові патрони; 1 штрафне коло). Загалом в естафеті взяли участь 26 команд. Сьогодні також пройде класична змішана естафета (2х6+2х7,5 км). Завершать програму шостого етапу Кубка світу 26 січня чоловіча та жіноча гонки з масовим стартом. Читайте також: Геррманн виграла індивідуальну гонку етапу Кубка світу у Поклюці Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Гольменколлені (20-22 березня).