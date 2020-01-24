Геррманн виграла індивідуальну гонку етапу Кубка світу у Поклюці

Німецька біатлоністка Деніз Геррманн перемогла у п'ятницю в ідивідуальній гонці на 15 км шостого етапу Кубка світу з біатлону у Поклюці (Словенія).

Геррманн подолала дистанцію за 41 хвилину 33,4 секунди, не припустившись жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. Другою стала шведка Ганна Еберг (59,2 секунды відставання; 1 промах), третьою - француженка Анаїс Бескон (+1.15,7; 0). Серед представниць України кращою була Юлія Джима, яка прийшла на фініш 14-ю (+3 хвилини 35,2 секунди відставання; 2 промахи). Анастасія Меркушина завершила дистанцію 37-ю, Олена Підгрушна - 40-ю, Юлія Журавок 68-ю, Дар'я Блашко - 77-ю. Загалом у гонці стартувала 101 біатлоністка. Програму шостого етапу Кубка світу продовжать одиночна змішана та змішана естафети (25 січня), а також масстарти (26 січня). Читайте також: Бьо виграв індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону у Поклюці Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Гольменколлені (20-22 березня).