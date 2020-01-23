Бьо виграв індивідуальну гонку Кубка світу з біатлону у Поклюці
Переможець подолав дистанцію за 47 хвилин 54,3 секунди, не припустившись жодного промаху на чотирьох вогневих руюежах, повідомляє Укрінформ.
Другим був француз француз Мартен Фуркад (11,4 секунди відставання, 0 промахів), третім - його співвітчизник Фаб'єн Клод (+25,6; 0).
Серед представників України кращим був Артем Прима, який прийшов на фініш 18-м (+3 хвилини 0,7 секунди відставання; 2 промахи). Дмитро Підручний був 30-м, Сергій Семенов - 40-м, Антон Дудченко - 64-м, Богдан Цимбал - 65-м.
У програмі шостого етапу Кубка світу також жіноча індивідуальна гонка на 15 км (24 січня), одиночна змішана та змішана естафети (25 січня), а також масстарти (26 січня).
Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Гольменколлені (20-22 березня).