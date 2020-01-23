Стало відомо, хто з українських біатлоністок бігтиме індивідуальну гонку в Поклюці

Жіноча збірна України з біатлону визначилася зі складом команди на завтрашню індивідуальну гонку в Поклюці (Словенія), яка відбудеться в рамках 6 етапу Кубка світу.

Про це в коментарі “UA:Біатлон” повідомив тренер жіночої збірної України Валерій Лєсніков.

Завтра, 24 січня, індивідуальну гонку шостого етапу Кубка світу з біатлону бігтимуть Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар‘я Блашко, Юлія Журавок та Анастасія Меркушина.

Надія Бєлкіна за рішенням тренерського штабу пропустить цю дисципліну.

Як повідомлялося, шостий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 стартував у Поклюці 23 січня. У перший день змагань відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами, в якій візьмуть участь Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Сергій Семенов і Богдан Цимбал.

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У програмі етапу Кубка світу в Поклюці також жіноча індивідуальна гонка на 15 км (24 січня), одиночна змішана та змішана естафети (25 січня) і мас-старти (26 січня).

Фото: Facebook