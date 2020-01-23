Сьогодні стартує шостий етап Кубка світу з біатлону

В Поклюці (Словенія) у четвер, 23 січня, розпочинається шостий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

У перший день змагань відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км з чотирма вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.

Україну представлятимуть Артем Прима, який отримав 9-й стартовий номер, Дмитро Підручний (33), Антон Дудченко (49), Сергій Семенов (75) і Богдан Цимбал (103). Початок гонки о 15.15 за київським часом.

У програмі шостого етапу Кубка світу також жіноча індивідуальна гонка на 15 км (24 січня), одиночна змішана та змішана естафети (25 січня) і мас-старти (26 січня).

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Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).