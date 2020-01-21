Визначився склад України на етап Кубка світу з біатлону у Поклюці

23-26 січня у Поклюці (Словенія) пройде шостий етап Кубка світу з біатлону.

У складі жіночої збірної України відбулася планова ротація - Віта і Валя Семеренко залишилися в Рупольдингу для проведення збору перед чемпіонатом світу. Буде шанс проявити себе в інших біатлоністок - Анастасії Меркушиної, Надії Бєлкіної, Юлії Журавок, повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

У чоловічій збірній, за словами старшого тренера Юрая Санітри, ротація на цей етап не передбачена. У Словенії Україну представлять ті ж спортсмени, які виступали у Рупольдингу та Обергофі.

Повний список українських біатлоністів на шостий етап Кубка світу:

жінки - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна;

чоловіки - Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Богдан Цимбал.