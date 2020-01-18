Ткаленко виграв «срібло» на етапі Кубка IBU

У гонці переслідування український біатлоніст стартував шостим, а фінішував на другому місці.

Український біатлоніст Руслан Ткаленко фінішував другим у гонці переслідування на етапі Кубка IBU в словацькому Осрблі, повідомляє Укрінформ.

Українець стартував шостим після спринту і мав відставання від лідера в 37 секунд. Ткаленко пройшов дистанцію з одним промахом і програв переможцю гонки норвежцю Ендре Стремсгейму 54,3 секунди.

Інші українські біатлоністи фінішували поза топ-20. Віталій Труш посів 27-е місце, Андрій Доценко прийшов до фінішу 33-м.

У загальному заліку Кубка IBU кращим серед українцем залишається Доценко (13-е місце), а лідирує норвежець Стремсгейм.