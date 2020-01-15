Українці здобули "бронзу" в одиночній змішаній естафеті Кубка IBU

Український дует Віталій Труш - Юлія Журавок завоював третє місце в одиночній змішаній естафеті п'ятого етапу Кубка міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який стартував у Брезно-Осрблі (Словаччина).

Перемогла команда Норвегії, яка показала час 38 хвилин 57,7 секунди (6 промахів на вогневих рубежах), повідомляє Укрінформ. Читайте також: Сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу з біатлону у Поклюці Другими були представники Франції (29,4 секунди відставання від переможців, 3 промахи), українці відстали на 42,6 (2 промахи).