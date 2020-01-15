Сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу з біатлону у Поклюці

Українські біатлоністки Віта і Валя Семеренко пропустять шостий етап Кубка світу у Поклюці (Словенія), який пройде 23-26 січня.

Після п'ятого етапу КС у Рупольдінгу сестри залишаться в Німеччині, проведуть підготовчий збір і відправляться до Лівіньйо (Італія), повідомляє Biathlon.com.ua на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що сьогодні етап Кубка світу у Рупольдінгу стартує жіночою спринтерською гонкою.

За Україну виступлять Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Дар'я Блашко.