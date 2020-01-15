Сьогодні стартує п'ятий етап Кубка світу з біатлону

В Рупольдінгу (Німеччина) 15 січня розпочинається п'ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

У перший день змагань відбудеться жіноча спринтерська гонка на 7,5 км з двома вогневими рубежами, повідомляє Укрінформ.

Україна в спринті представлятимуть Олена Підгрушна, яка отримала 17-й стартовий номер, Юлія Джима (30), Валя Семеренко (49), Віта Семеренко (58) і Дар'я Блашко (100). Початок гонки о 15.30 за київським часом.

У програмі п'ятого етапу Кубка світу також чоловічий спринт (16 січня), класичні естафети (17-18 січня) і гонки переслідування (19 січня).

Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть у словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).