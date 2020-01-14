Кубок світу з біатлону: Фуркад виривається вперед

Після чотирьох етапів кращі з українців на Кубку світу – Дмитро Підручний (19 місце) і Олена Підгрушна (18 місце).

З 15 по 19 січня в німецькому Рупольдінгу пройде п'ятий етап Кубку світу з біатлону. Таким чином, турнір перевалить через свій екватор. Тим часом, спортсмени продовжують виходити на свій пік форми і боротьба стає все цікавішою.

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У зв'язку з відсутністю Йоганнеса Бьо (він вдома чекає народження дитини) на перше місце загального заліку піднявся француз Мартен Фуркад, який не залишає надій на завоювання свого восьмого «Великого кришталевого глобусу». Втім, тимчасова відсутність норвежця ще нічого не гарантує Фуркаду. Зокрема, аналітики Parimatch в списку претендентів на перемогу в підсумковому заліку ставлять Мартена поки що на друге місце. Лідер, згідно котувань, Йоганнес, а третє місце попередньо у його брата Тар'єй.

Під час спринтерської гонки він дуже хотів обігнати Фуркада, але настільки захопився суперництвом, що забув пробігти штрафне коло. В результаті Тар'єй втратив багато часу і зайняв лише 24-е місце. Головним же героєм етапу в Обергофі серед українців став Артем Прима. У спринті він зайняв досить високе 15 місце і кваліфікувався в мас-старт по додатковій квоті.

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У жінок в загальному заліку лідирує італійка Доротея Вірер. Також підсумкове перше місце їй віддають і експерти Parimatch. Її основна конкурентка – норвежка Тіріль Екгофф. Далі з серйозним відставанням йдуть інша норвежка Інгрід-Ландмарк Тандревольд і француженка Жюстін Бреза.

До речі, з українок, пропустить п'ятий етап Кубка світу Анастасія Меркушина. Вона не виступатиме також і на Кубку IBU, а стане готуватися до шостого етапу Кубка світу в Поклюці.