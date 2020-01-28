Де базуватимуться команди-учасниці футбольного Євро-2020

20 з 24-х національних футбольних збірних - учасниць фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року визначилися з місцями свого базування під час турніру.

Євро-2020 приймуть 12 міст континенту, і більшості учасників доведеться помандрувати, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Ось де базуватимуться команди: Австрія База: Зеєфельд, Австрія Англія Бертон-апон-Трент, Англія Бельгія Тюбіз, Бельгія Данія Гельсінгер, Данія Іспанія Лас-Росас-де-Мадрид, Мадрид, Іспанія Італія Коверчано, Флоренція, Італія Нідерланди Зейст, Нідерланди Німеччина Герцогенаурах, Німеччина Польща Портмарнок, графство Дублін, Ірландія Португалія Будапешт, Угорщина Росія Новогорск, Росія Туреччина Баку, Азербайджан Україна Бухарест, Румунія Вельс Баку, Азербайджан Фінляндія Репіне, Санкт-Петербург, Росія Франція Клерфонтен-ан-Івелін, Франція Хорватія Сент-Ендрюс, Шотландія Чехія Керрі, Едінбург, Шотландія Швейцарія Рим, Італія Швеція Мейнут, графство Кілдер, Ірландія. Читайте також: Київське "Динамо" перемогло "Кайрат" на турецькому зборі Додамо, що іще 4 команди фінальної стадії Євро-2020 визначаться у березні після стикових матчів.