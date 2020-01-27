"Дніпро-1" програв польському ФК "Ягеллонія" у контрольному матчі

Футболісти "Дніпра-1" програли у своєму другому контрольному поєдинку на тренувальному зборі у турецькому Белеку.

У понеділок команда поступилася польському клубу "Ягеллонія" (Білосток) - 0:1, повідомляє Укрінформ.

М'яч у ворота українців на 14-й хвилині з пенальті забив чеський легіонер "Ягеллонії" Мартін Поспішил.

Нагадаємо, перший спаринг підопічні Дмитра Михайленка програли сербському клубу ТСЦ (Бачка-Топола) - 0:1.

28 січня дніпряни зіграють у Туреччині з чеським клубом "Богеміанс" (Прага), 30 січня - з віденською "Аустраєю", 1 лютого - з чеською "Сігмою" (Оломоуць). Турецький збір "Дніпро-1" завершить 2 лютого.