Київське "Динамо" обіграло команду Мілевського на турецькому зборі

Футболісти київського "Динамо" перемогли у понеділок динамівців з Бреста (3:0) у контрольній грі на зборі в Туреччині.

М'ячі у ворота білоруського клубу забили Йосип Пиварич (23, 37 хвилини) та Міккель Дуелунд (75), повідомляє Укрінформ.

У цьому матчі проти киян виступив їхній колишній одноклубник Артем Мілевський.

Динамівці запланували на першому зборі ще один матч. Завтра українці зустрінуться з казахстанським "Кайратом". Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір (2-16 лютого).

Нагадаємо, першу контрольну зустріч у Туреччині підопічні Олексія Михайличенка завершили внічию (1:1) з польською "Легією". В українській команді відзначився Георгій Цітаїшвілі.

У другому матчі український клуб здолав азербайджанський "Нефтчі" - 2:1 (голи: Віталій Миколенко, Назарій Русин), потім розгромив команду "Вардар" (Скоп'є) з Північної Македонії - 4:0 (Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук, Міккель Дуелунд, Назарій Русин, 87, з пенальті) та програв хорватському "Вардару" зі Спліта - 0:1.