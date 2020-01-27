Українка Калініна виступить на турнірі WTA в Ньюпорт-Біч
Укрінформ
Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна зіграє в основній сітці тенісного турніру WTA в американськрму місті Ньюпорт-Біч ыз призовим фондом 162 тис 450 дол.
Калініна, яка посідає 157-е місце світового рейтингу, отримала 14-й номер посіву і пропустить перше коло, повідомляє Укрінформ.
Суперниця українки по другому раунду визначиться в матчі між Джессікою Понше (Франція) і Діаною Марцінкевич (Латвія).
Змагання у Ньюпорт-Біч триватимуть з 27 січня по 2 лютого.