Українка Калініна виступить на турнірі WTA в Ньюпорт-Біч

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна зіграє в основній сітці тенісного турніру WTA в американськрму місті Ньюпорт-Біч ыз призовим фондом 162 тис 450 дол.

Калініна, яка посідає 157-е місце світового рейтингу, отримала 14-й номер посіву і пропустить перше коло, повідомляє Укрінформ.

Суперниця українки по другому раунду визначиться в матчі між Джессікою Понше (Франція) і Діаною Марцінкевич (Латвія).

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Змагання у Ньюпорт-Біч триватимуть з 27 січня по 2 лютого.