Тренерам дозволять давати поради тенісисткам під час матчів WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) дозволить тренерам допомагати гравчиням з трибуни під час матчів.

Відповідні зміни WTA внесла до правила "коучингу" на турнірах, повідомляє БТУ.

У WTA зазначили, що під час випробувального терміну тренерам дозволять давати раду гравцям із боксу. Будь це підбадьорюючі слова або поради, коли гравець знаходиться на тій же стороні корту, включаючи сигнали руками.

Пробний період дозволеного "коучингу" з трибуни розпочнеться у лютому на турнірах Dubai Duty Free Championships (Дубаї) і Hungarian Open (Дебрецен).

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Наразі гравцям дозволено викликати тренера на корт один раз за сет, а допомога з трибуни або боксу заборонена. Проте у WTA вважають, що існуючу заборону важко регулювати і це все одно відбувається на турнірах. Однак зміна не означатиме, що збільшиться кількість "коучингу" під час матчу.

Фото: twitter/d_yastremska