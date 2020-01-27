Клуб “Даллас Маверікс” вивів з обігу номер 24, під яким грав Кобі Браянт

Власник американського клубу “Даллас Маверікс” Марк Кьюбан вирішив вивести з обігу номер 24 легендарного баскетболіста Кобі Браянта, який загинув в результаті аварії вертольота.

Про це повідомляє Twitter Shams Charania.

“Власник Dallas Mavericks Марк Кьюбан: "Наша організація вирішила, що номер 24 більше ніколи не буде використовуватися у Dallas Maverick", - йдеться в повідомленні.

Дворазовий олімпійський чемпіон Кобі Браянт грав за “Лос-Анджелес Лейкерс”, але у клубі “Даллас Маверікс” вирішили таким чином вшанувати його пам'ять.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 січня легенда світового баскетболу 41-річний атакуючий захисник Кобі Браянт разом зі своєю 13-річною донькою загинув у результаті аварії гелікоптера. У Браянта залишилася дружина і троє дітей.

Сьогодні уболівальники "Лос-Анджелес Лейкерс" збираються біля домашньої арени клубу, щоб вшанувати пам'ять легендарного баскетболіста.

heading home now... hug your loved ones 🙏🏿 pic.twitter.com/ic4RY1Zobv — Chiney Ogwumike (@Chiney321) January 27, 2020

Кобі Браянт - п'ятиразовий чемпіон НБА і дворазовий MVP фіналів. Захисник 18 разів обирався на Матч всіх зірок НБА і 11 разів потрапляв в першу символічну п'ятірку за підсумками сезону.

Баскетболіст відіграв за “Лос-Анджелес Лейкерс” 20 сезонів. Дворазовий олімпійський чемпіон провів у регулярних чемпіонатах 1346 матчів і набирав в середньому за гру по 25 очок.