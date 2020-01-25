Біатлон: Франція виграла класичний мікст Кубка світу, Україна - десята

Збірна Франції виграла "золото" у класичній змішаній естафеті (2х6+2х7,5 км) шостого етапу Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія).

Переможці показали час 1 година 17 хвилин 53,3 секунди і використали 8 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрфнформ.

"Срібло" у команди Норвегії (40,6 секунди відставання; 4 додаткові патрони), "бронзові" нагороди дісталися Німеччині (+1.01.4; 5).

Українська збірна (Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна) прийшла на фініш десятою. У нашої команди 3 хвилини 30,8 секунди відставання та 9 додаткових патронів.

Загалом в естафеті стартували 26 збірних.

Таким чином, французи здобули сьогодні подвійну перемогу. Раніше вони виграли у Поклюці й одиночну змішану естафету. Українці тут фінішували п'ятими.

Завершится програма шостого етапу Кубка світу у неділю, 26 січня. Пройдуть чоловіча та жіноча гонки з масовим стартом.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться у чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Гольменколлені (20-22 березня).