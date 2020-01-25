Жіноча збірна України з футболу виступить на турнірі в Іспанії

На початку березня футболістки збірної України візьмуть участь у міжнародному турнірі національних команд Pinatar Cup в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар.

У змаганнях також гратимуть збірні Шотландії, Ісландії та Північної Ірландії, повідомляє пресслужба УАФ.

Розклад турніру:

4 березня

Північна Ірландія - Ісландія

Шотландія - Україна

7 березня

Ісландія - Шотландія

Україна - Північна Ірландія

10 березня

Шотландія - Північна Ірландія

Ісландія - Україна.

Нагадаємо, що на жіночу збірна України цього року очікують вирішальні поєдинки кваліфікації Євро-2021. Найближчі матчі "синьо-жовті" проведуть 10 квітня на виїзді з Чорногорією та 14 квітня вдома з Грецією.