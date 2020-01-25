Жіноча збірна України з футболу виступить на турнірі в Іспанії
Укрінформ
На початку березня футболістки збірної України візьмуть участь у міжнародному турнірі національних команд Pinatar Cup в іспанському місті Сан-Педро-дель-Пінатар.
У змаганнях також гратимуть збірні Шотландії, Ісландії та Північної Ірландії, повідомляє пресслужба УАФ.
Розклад турніру:
4 березня
Північна Ірландія - Ісландія
Шотландія - Україна
7 березня
Ісландія - Шотландія
Україна - Північна Ірландія
10 березня
Шотландія - Північна Ірландія
Ісландія - Україна.
Нагадаємо, що на жіночу збірна України цього року очікують вирішальні поєдинки кваліфікації Євро-2021. Найближчі матчі "синьо-жовті" проведуть 10 квітня на виїзді з Чорногорією та 14 квітня вдома з Грецією.