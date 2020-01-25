ФК "Карпати" вирушив на збір до Туреччини
Головний тренер команди Роман Санжар узяв із собою 19-х футболістів, повідомляє офіційний сайт львів'ян.
Склад "Карпат":
воротарі - Олег Кудрик, Валентин Горох;
захисники - Володимир Якімець, Олег Веремієнко, Тім Халл, Марвін Мартінс, Владислав Дубінчак, Роман Слива;
півзахисники - Дмитро Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрій Тлумак, Остап Притула, Єгор Назарина, Ростислав Лях;
нападники - Кирило Кириленко, Гішам Лейоус, Жоао Діого Дженнінгс, Александру Бойчук.
Також з командою на збори вирушили захисник Андро Гіоргадзе та хавбек Олексій Хахльов.
У Туреччині "Карпати" зіграють шість спарингів. Перший матч заплановано на 29 січня, суперником "левів" буде чемпіон Словаччини – братиславський "Слован". Через три дні на львів’ян чекатиме спаринг проти іншої словацької команди – "Середь". На 5 лютого запланована зустріч проти боснійського клубу "Тузла Сіті". 8 лютого львів'яни зіграють із узбецьким "Металургом" із Бекабада. 11 лютого "Карпати" гратимуть проти "Кеге", який представляє другий дивізіон чемпіонату Данії. У заключному поєдинку підопічні Санжара поміряються силами із чемпіоном Білорусі брестським "Динамо". Гра відбудеться 14 лютого.