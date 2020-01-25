Соломон травмувався і не зіграє проти «Бенфіки»

Атакуючий півзахисник «Шахтаря» вибув на три місяці.

Вінгер «Шахтаря» Манор Соломон не допоможе команді протягом наступних трьох місяців, повідомляє сайт клубу.

Ізраїльтянин пошкодив задню поверхню стегна на тренувальному зборі команди в Туреччині. Таким чином, Манор пропустить обидва матчі своєї команди проти «Бенфіки» в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У нинішньому сезоні Соломон забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі в 18 матчах «гірників» у всіх турнірах.

«Шахтар» підписав Соломона в січні 2019 року. Повідомлялося, що трансфер обійшовся чемпіонам України в 5,8 млн євро.